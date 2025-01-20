Reuters: Трамп планує відновити смертну кару на федеральному рівні
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних з цим питанням.

Після складання присяги Трамп відновить федеральну смертну кару, яку 46-й президент США Джо Байден призупинив, розповіли Reuters посадовці нової адміністрації.

У липні 2021 року Міністерство юстиції повідомило, що генеральний прокурор США Меррік Гарланд випустив меморандум про введення тимчасового мораторію на смертну кару на федеральному рівні.

У документі йшлося про необхідність перегляду політики та процедур щодо смертної кари.

"Міністерство юстиції має забезпечити, щоб кожен у федеральній системі кримінального правосуддя не лише мав права, гарантовані Конституцією та законами США, але й чесне та гуманне ставлення до нього. Це зобов’язання має особливу силу у справах про смертну кару", – наголосив генпрокурор.

  • Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.
  • LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.
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