Reuters: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне

Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне в США был введен в 2021 году

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует подписать указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

После принесения присяги Трамп возобновит федеральную смертную казнь, которую 46-й президент США Джо Байден приостановил, рассказали Reuters чиновники новой администрации.

В июле 2021 года Министерство юстиции сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд выпустил меморандум о введении временного моратория на смертную казнь на федеральном уровне.

В документе речь шла о необходимости пересмотра политики и процедур смертной казни.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждый в федеральной системе уголовного правосудия не только имел права, гарантированные Конституцией и законами США, но и честное и гуманное отношение к нему. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни", — подчеркнул генпрокурор.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов.

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