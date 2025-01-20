Reuters: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует подписать указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.
После принесения присяги Трамп возобновит федеральную смертную казнь, которую 46-й президент США Джо Байден приостановил, рассказали Reuters чиновники новой администрации.
В июле 2021 года Министерство юстиции сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд выпустил меморандум о введении временного моратория на смертную казнь на федеральном уровне.
В документе речь шла о необходимости пересмотра политики и процедур смертной казни.
"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждый в федеральной системе уголовного правосудия не только имел права, гарантированные Конституцией и законами США, но и честное и гуманное отношение к нему. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни", — подчеркнул генпрокурор.
- Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов.
- LIGA .net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.