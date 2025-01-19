Трамп рассказал, чем будет заниматься в первую неделю президентства

Дональд Трамп заявил, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него приоритетом

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов. Об этом стало известно из его интервью NBC News.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Трамп рассказал, что на повестке дня в первую неделю его пребывания в должности в первую очередь будут вопросы массовых депортаций иммигрантов без документов и поездка в Лос-Анджелес, чтобы осмотреть убытки от пожаров.

Также новоизбранный президент США рассказал, что темой его инаугурационной речи будут "единство и сила", а еще слово "справедливость".

Трамп повторил, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него приоритетом. Он не назвал точную дату или город, где начнутся мероприятия, но сказал, что это случится в ближайшее время.

"Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что все развивается. И я не думаю, что мы хотим сказать, какой город. Вы увидите это своими глазами", — подчеркнул он.

Трамп сказал, что он еще не определил, сколько указов подпишет после вступления в должность, но считает, что это будет "рекордное" количество. На вопрос, будет ли это "свыше 100", Трамп ответил: "Ну, по крайней мере в этой категории".

"У нас есть рекордное количество документов, которые я подпишу сразу после [инаугурационной] речи", – подчеркнул он.

Кроме того, новоизбранный американский президент рассказал о планах посетить пострадавший из-за лесных пожаров Лос-Анджелес.

"Я собирался поехать, собственно, вчера, но подумал, что будет лучше, если бы я поехал как президент. Я подозреваю, что это немного уместнее", – заявил он.

По его словам, предположительно, поездка состоится в конце недели.

18 января 2025 года стало известно, что инаугурацию президента США впервые за 40 лет проведут в помещении, а не на улице. Решение о переносе церемонии связано с похолоданием.

Канал CBS News сообщил, что Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией, которая состоится 20 января.