Трамп прилетел в Вашингтон перед инаугурацией

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Вечером 18 января новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией, которая состоится в понедельник. Об этом сообщил канал CBS News.

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса вечером перед тем, как он направился в гольф-клуб Trump Sterling для запланированного на вечер праздника и фейерверка. Трамп вышел из самолета около 19:20 по местному времени. Он не отвечал на вопросы журналистов, но ненадолго остановился, чтобы помахать прессе и дважды махнул кулаком в воздухе.

Новоизбранный президент, первая леди Мелания Трамп и их сын Беррон вылетели в 17:13 по восточному времени из международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида, близ Мар-а-Лаго, где его команда провела свой переходный период после того, как Трамп выиграл выборы в ноябре. Они втроем развернулись на лестнице, и избранный президент США помахал рукой, прежде чем уйти внутрь самолета.

В воскресенье, 19 января, накануне своей инаугурации Трамп должен принять участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправиться на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После митинга состоится частный ужин.

В день инаугурации Трамп начнет традиционную молитвенную службу в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем направится в Белый дом на традиционный чай с президентом и первой леди, покидающими свой пост. После этого он отправится в Капитолий, где пройдет церемония. Инаугурацию перенесли в помещение из-за низкой температуры на улице.

CBS News отмечает, что пока не совсем понятно, как церемония будет адаптирована к Ротонде Капитолия, которая вмещает всего 600 человек, ведь билеты на инаугурацию получили более 250 000 гостей. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, отвечающий за планирование мероприятия, отметил в заявлении, что "подавляющее большинство гостей, у которых есть билеты, не смогут посетить церемонии лично".

После того как Трамп примет присягу и выступит со своей инаугурационной речью, состоится торжественное прощание с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Когда новое республиканское правительство придет к власти, Трамп отправится на церемонию подписания в Капитолий, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, после чего состоится обед в Конгрессе и обзор войск.

В материале говорится, что 20 января Трамп планирует выступить перед своими поклонниками, прежде чем отправиться в Белый дом на церемонию подписания в Овальном кабинете.

6 января 2025 года Зеленский заявил, что не готов приехать на инаугурацию Трампа без приглашения.

18 января стало известно, что инаугурацию президента США впервые за 40 лет проведут в помещении, а не на улице. Решение о переносе церемонии связано с похолоданием.