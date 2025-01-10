Когда будет инаугурация Трампа в 2025-м и где смотреть ее онлайн

Когда официальная церемония инаугурации Дональда Трампа и где можно посмотреть онлайн-трансляцию инаугурации президента Соединенных Штатов Америки

Когда будет инаугурация Трампа в 2025-м / Фото: depositphotos

Инаугурация Трампа 2025: дата

Дональд Трамп, избранный 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, официально приступит к своим обязанностям 20 января 2025 года. Эта дата традиционна для инаугурации президентов США, согласно 20-й поправке к Конституции США. Церемония состоится в Вашингтоне возле Капитолия и начнется в полдень по местному времени (19:00 по киевскому времени).

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Как и каждый раз, мероприятие планируется с большим масштабом, а на месте будут присутствовать представители правительства, члены Конгресса, мировые лидеры, члены семей Трампа и будущего вице-президента Джей Ди Венса, а также журналисты и гости со всего мира.

Нынешняя церемония, по сообщениям СМИ, поразит зрителей уникальными новшествами в организации. Эта инаугурация является 60-й и будет проходить под лозунгом "Наша твердая демократия: конституционное обещание".

Как происходит инаугурация президента США

Как происходит инаугурация президента США / Фото: depositphotos

Инаугурация президента США – это официальная церемония, знаменующая начало нового президентского срока. Основными моментами являются:

Приведение к присяге. Президент произносит текст присяги, предусмотренный Конституцией США, держа руку на Библии. Церемония проходит перед главой Верховного суда США. Присяга звучит так:

"Я торжественно клянусь, что честно буду выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и прилагать все усилия для сохранения, защиты и поддержки Конституции Соединенных Штатов". Инаугурационная речь. После присяги президент произносит речь, в которой обозначает главные цели и задачи своего будущего срока. Эта речь имеет не только политическое содержание, но и символическое значение для всей страны. Парад в честь президента. После официальной части проходит парад, в котором принимают участие военные, творческие коллективы и общественные организации. Он проходит по Пенсильвания-авеню до Белого дома. Инаугурационные балы. Торжественные мероприятия продолжаются праздничными балами, которые являются традиционным элементом инаугурации.

Инаугурация сопровождается повышенными мерами безопасности, в частности из-за масштабности события и большого количества посетителей.

Инаугурация Трампа в прямом эфире: где смотреть онлайн

Инаугурация Трампа в прямом эфире / Фото: depositphotos

Для желающих наблюдать за событием в режиме реального времени предусмотрено несколько способов трансляции. Главные официальные ресурсы для просмотра:

Сайт Белого дома. Официальная трансляция инаугурации будет доступна на сайте whitehouse.gov. Просмотр обеспечивает высококачественный поток без рекламных перерывов. YouTube. Канал Белого дома в YouTube также будет транслировать событие. Телевизионные трансляции. Американские каналы CNN, NBC, CBS, Fox News и другие обеспечат многокамерный показ инаугурации. Эти трансляции могут быть доступны также через ведущие украинские телеканалы или через их онлайн-платформы. Социальные сети. На платформах Facebook, Twitter и даже Instagram ожидаются прямые эфиры с мероприятия.

Трансляция на многих из этих ресурсов начнется примерно за час до основной церемонии, чтобы зрители смогли увидеть подготовительные моменты.

Инаугурация президента США является не только политическим актом, но и весомым символическим мероприятием для всего мира. Для зрителей это уникальная возможность наблюдать за историческим моментом в реальном времени. Более того, с современными технологиями трансляцию можно увидеть в высоком качестве из любой точки мира.