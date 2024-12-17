"Будем встречаться". Зеленский говорит, что с Трампом будут теснее связи после инаугурации

"Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна", – сказал глава государства

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украинские власти будут иметь более тесные отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой после инаугурации 20 января, пока продолжается "знакомство" с республиканцами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей во Львове.

"Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины со стороны команды Трампа. Он выразил надежду, что избранный президент США поддержит его план достижения победы и, возможно, предложит свои идеи для его усовершенствования.

"Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", – подытожил президент.

Ранее, 7 декабря, Трамп встречался с Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Впоследствии украинский президент заявил, что американский политик "настроен решительно". На следующий день Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.