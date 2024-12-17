"Будем встречаться". Зеленский говорит, что с Трампом будут теснее связи после инаугурации
Украинские власти будут иметь более тесные отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой после инаугурации 20 января, пока продолжается "знакомство" с республиканцами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей во Львове.
"Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться", – сказал глава государства.
Зеленский заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины со стороны команды Трампа. Он выразил надежду, что избранный президент США поддержит его план достижения победы и, возможно, предложит свои идеи для его усовершенствования.
"Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", – подытожил президент.
Ранее, 7 декабря, Трамп встречался с Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Впоследствии украинский президент заявил, что американский политик "настроен решительно". На следующий день Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 13 декабря номинированный Трампом на должность спецпосланника в Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.
- 15 декабря будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что команда новоизбранного президента будет готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины.
- 16 декабря Трамп заявил, что для прекращения войны его команда будет говорить и с российским диктатором Владимиром Путиным, и с украинским президентом Зеленским.