У Трампа готовы "тщательно рассмотреть" прекращение огня как начало конца войны

Уолц не ответил, передавал ли Трамп какое-нибудь сообщение Путину через Орбана

Майк Уолтц (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Администрация новоизбранного президента Дональда Трампа готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины. Об этом заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CBS News.

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Журналистка напомнила о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с Трампом во Флориде, после которой европейский политик позвонил диктатору Владимиру Путину и заявил, что якобы предлагал "рождественское перемирие" Украине. Она спросила республиканца, несет ли Орбан какое-нибудь послание от Трампа?

"Ну, Орбан регулярно общается с россиянами, и у него явно хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть какое-то прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины", – ответил Уолц.

По его словам, необходимо прекратить боевые действия, и если первым шагом к этому будет "некий тип прекращения огня", то у Трампа "тщательно рассмотрят, что это значит". Следует отметить, что республиканец не уточнил, имеет ли он ввиду именно озвученные Орбаном идеи.

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В то же время, добавил политик, к инаугурации команда новоизбранного президента находится в координации с действующей администрацией Джо Байдена.

На повторный вопрос, передавал ли Трамп какое-либо сообщение Путину через Орбана, Уолц отказался предоставить подробности.

"Но, конечно, мы продолжим говорить, и президент Трамп ясно дал понять, что он хочет, чтобы эта война закончилась", – подытожил республиканец.

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