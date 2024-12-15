У Трампа готовы "тщательно рассмотреть" прекращение огня как начало конца войны
Администрация новоизбранного президента Дональда Трампа готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины. Об этом заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CBS News.
Журналистка напомнила о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с Трампом во Флориде, после которой европейский политик позвонил диктатору Владимиру Путину и заявил, что якобы предлагал "рождественское перемирие" Украине. Она спросила республиканца, несет ли Орбан какое-нибудь послание от Трампа?
"Ну, Орбан регулярно общается с россиянами, и у него явно хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть какое-то прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины", – ответил Уолц.
По его словам, необходимо прекратить боевые действия, и если первым шагом к этому будет "некий тип прекращения огня", то у Трампа "тщательно рассмотрят, что это значит". Следует отметить, что республиканец не уточнил, имеет ли он ввиду именно озвученные Орбаном идеи.
В то же время, добавил политик, к инаугурации команда новоизбранного президента находится в координации с действующей администрацией Джо Байдена.
На повторный вопрос, передавал ли Трамп какое-либо сообщение Путину через Орбана, Уолц отказался предоставить подробности.
"Но, конечно, мы продолжим говорить, и президент Трамп ясно дал понять, что он хочет, чтобы эта война закончилась", – подытожил республиканец.
- 11 декабря состоялся разговор между Орбаном и Путиным. Президент Зеленский заявил, что "не надо играть на собственный имидж посредством единства" – нужно заботиться об общем успехе. Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- 13 декабря советник президента заявил, что слова Орбана о перемирии помогли России в массированной атаке по Украине. 15 декабря глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт якобы запросил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером и Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере".