Сийярто заявил, что Киев "напряженно, но культурно" отказал в звонке Орбана Зеленскому
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт якобы пригласил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере". Об этом он заявил в интервью новостному порталу VEOL.
Сийярто отметил, что после того, как 11 декабря глава венгерского правительства провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор между Орбаном и Зеленским.
Однако, по его словам, украинская сторона "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хоть и культурно", отказала в этой возможности.
В целом, комментируя так называемую миротворческую миссию Орбана, Сийярто сказал: "Венгерская миротворческая миссия за последние полгода сделала все возможное, а даже гораздо больше, чем можно было ожидать от страны такого размера, с такими возможностями и таким положением, как Венгрия".
- 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Венгерский премьер заявил, что это "самые опасные недели российско-украинской войны". На разговор отреагировал Зеленский. Он сказал, что "не надо играть на собственный имидж на средства единства" – нужно заботиться об общем успехе.
- Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.