Сийярто заявил, что Киев "напряженно, но культурно" отказал в звонке Орбана Зеленскому

По словам главы МИД Венгрии, он пригласил об этой возможности у Ермака и Сибиги после разговора Орбана с Путиным

Петер Сийярто (Фото: ЕРА/DOMENIC AQUILINA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт якобы пригласил у Киева телефонный разговор между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским, но получил отказ в "напряженной манере". Об этом он заявил в интервью новостному порталу VEOL.

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Сийярто отметил, что после того, как 11 декабря глава венгерского правительства провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, он попросил у министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы Офиса президента Андрея Ермака организовать телефонный разговор между Орбаном и Зеленским.

Однако, по его словам, украинская сторона "достаточно небывалым для дипломатии жестом" и "несколько напряженно, хоть и культурно", отказала в этой возможности.

В целом, комментируя так называемую миротворческую миссию Орбана, Сийярто сказал: "Венгерская миротворческая миссия за последние полгода сделала все возможное, а даже гораздо больше, чем можно было ожидать от страны такого размера, с такими возможностями и таким положением, как Венгрия".