Зеленский: Россия выпустила 200 дронов и 93 ракеты, по меньшей мере одна – северокорейская

Пуск "Искандера" (Фото: ресурс оккупантов)

Во время массированной атаки по Украине утром в пятницу, 13 декабря, россияне выпустили по Украине 93 баллистические и крылатые ракеты, по меньшей мере одна из них – производства Северной Кореи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, предварительно, удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря истребителям F-16. Также россияне привлекли в этой атаке около 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике, подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это такой "мирный" план российского диктатора Владимира Путина – уничтожить все.

"Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: массированный удар – массовая реакция", — акцентировал он.

Президент считает, что если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны Patriot, чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Следует усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет, подчеркнул он.

"Разговоры Путина не останавливают – нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло", – добавил глава государства.

Утром 13 декабря оккупанты атаковали Украину ударными дронами, ракетами воздушного и наземного базирования.

Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.