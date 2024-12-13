Зеленський: Росія випустила 200 дронів і 93 ракети, щонайменше одна – північнокорейська

Один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці, заявив Володимир Зеленський

Пуск "Іскандеру" (Фото: ресурс окупантів)

Під час масованої атаки по Україні вранці в п’ятницю, 13 грудня, росіяни випустили по Україні 93 балістичні та крилаті ракети, щонайменше одна з них – виробництва Північної Кореї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, попередньо, вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки винищувачам F-16. Також росіяни залучили в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці, наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що це такий "мирний" план російського диктатора Володимира Путіна – знищити все.

"Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція", – акцентував він.

Президент вважає, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні Patriot, щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет, наголосив він.

"Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло", – додав глава держави.

Вранці 13 грудня окупанти атакували Україну ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.

Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.