Росія масовано атакувала Україну "Кинджалами", крилатими і балістичними ракетами
Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну ракетами й ударними дронами. Зокрема, вибухи гримлять у західних областях країни.
Місцеві пабліки в Telegram повідомляють про звуки роботи протиповітряної оборони в Одеській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Львівській областях.
Протягом ночі росіяни традиційно запускали чисельні групи ударних дронів по Україні, а рано вранці Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт декількох бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.
Згодом додалась загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Паралельно у повітряному просторі продовжують фіксувати і ворожі безпілотники.
Приблизно з 06:30 військові повідомляють про балістичні і крилаті ворожі ракети в українському небі.
О 07:24 було зафіксовано зліт МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка".
В Укренерго вже повідомили, що через масовану ракетну атаку РФ на енергооб'єкти обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.
О 08:46 Повітряні сили зафіксували рух ракети "Кинджал" курсом на західні області.
Згодом військові писали про "Кинджали" вже у множині теж курсом на захід, паралельно фіксується рух крилатих ракет з Миколаївщини на Кіровоградщину.
О 09:06 Київ закликали перебувати в укриттях. Станом на цей час у всіх без винятку областях України оголошено тривогу.
О 09:24 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про падіння уламків в області в результаті роботи ППО. Минулося без постраждалих.
Станом на 09:50 Повітряні сили продовжують фіксувати рух ракет у західних областях, зокрема Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій.
З 09:55 пішли відбої тривог по країні. Про наслідки масованої ракетної атаки РФ читайте у наступних новинах LIGA.net.
- 11 грудня у Пентагоні заявили, що "днями" Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні.