У Пентагоні підтвердили, що Росія може знову вдарити по Україні "Орєшніком"

Якщо РФ повторно вдарить по Україні "Орєшніком", то це не змінить правила гри на полі бою в Україні, вважають в оборонному відомстві США

Сабріна Сінгх (Фото: пресслужба Пентагону)

Днями Росія може знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік".

"Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", – сказала Сінгх.

Водночас речниця Пентагону додала, що, якщо РФ повторно вдарить по Україні "Орєшніком", то це не змінить правила гри на полі бою в Україні. Так росіяни спробують завдати збитків та втрат Україні.

"Ми бачили це й раніше, вони намагаються використати всю зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Але, звісно, Україна, завдяки США та іншим партнерами у всьому світі, продовжує мати нашу підтримку", – наголосила представниця американського оборонного відомства.

Раніше агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця повідомило, що днями Росія може знову вдарити по Україні новою балістичною ракетою "Орєшнік".