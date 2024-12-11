В Пентагоне подтвердили, что Россия может снова ударить по Украине "Орешником"

Если РФ повторно ударит по Украине "Орешником", то это не изменит правила игры на поле боя в Украине, считают в оборонном ведомстве США

Сабрина Сингх (Фото: пресс-служба Пентагона)

На днях Россия может снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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По ее словам, российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник".

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", – сказала Сингх.

В то же время пресс-секретарь Пентагона добавила, что, если РФ повторно ударит по Украине "Орешником", то это не изменит правила игры на поле боя в Украине. Так россияне попытаются нанести ущерб и потери Украине.

"Мы видели это и раньше, они пытаются использовать все оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину. Но, конечно, Украина, благодаря США и другим партнерам по всему миру, продолжает иметь нашу поддержку", — подчеркнула представитель американского оборонного ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что на днях Россия может снова ударить по Украине новой баллистической ракетой "Орешник".