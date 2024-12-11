В Пентагоне подтвердили, что Россия может снова ударить по Украине "Орешником"
На днях Россия может снова применить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник".
"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", – сказала Сингх.
В то же время пресс-секретарь Пентагона добавила, что, если РФ повторно ударит по Украине "Орешником", то это не изменит правила игры на поле боя в Украине. Так россияне попытаются нанести ущерб и потери Украине.
"Мы видели это и раньше, они пытаются использовать все оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину. Но, конечно, Украина, благодаря США и другим партнерам по всему миру, продолжает иметь нашу поддержку", — подчеркнула представитель американского оборонного ведомства.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что на днях Россия может снова ударить по Украине новой баллистической ракетой "Орешник".
- 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник", способной нести ядерный заряд. По словам Путина, ракета была применена в ответ на атаки ATACMS по РФ.
- Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны и заявил, что ожидает "сильную реакцию" мира.
- В МИД сообщили, что задокументировали признание Путина в ударе по Украине баллистической ракетой средней дальности и отметили, что это заявление будет использовано, чтобы привлечь диктатора к ответственности.