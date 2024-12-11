Reuters: В США считают, что Россия на днях снова запустит "Орешник" по Украине

"Орешник" – это не изменение ситуации на поле боя, а лишь очередная попытка РФ терроризировать Украину, которая не удастся, заявил собеседник Reuters

Ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

На днях Россия может снова ударить по Украине новой баллистической ракетой "Орешник". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного по этому вопросу.

Собеседник заявил, что Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни, но он не считает, что "Орешник" может изменить правила игры в войне.

"Мы оцениваем, что "Орешник" – это не изменение ситуации на поле боя, а лишь очередная попытка России терроризировать Украину, которая не удастся", — сказал чиновник.

В материале говорится, что ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может снова использовать "Орешник", в частности для ударов по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина продолжит атаковать РФ западным оружием большой дальности.

Путин утверждал, что ракету невозможно перехватить и что она обладает разрушительной силой, сравнимой с ядерным оружием, даже если она оснащена обычной боеголовкой.

Несмотря на то, что "Орешник" все же является новой ракетой, американский чиновник приуменьшил пользу ракеты. Он назвал их "экспериментальными" по своей природе и сказал, что "Россия, вероятно, владеет лишь небольшим количеством" таких ракет.

Чиновник также сказал, что это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия разместила в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский, комментируя ракетную опасность, заявил, что алгоритм действий неизменен.

"Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это нужно реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя", – сказал глава государства в вечернем видеообращении.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны.