Reuters: У США вважають, що Росія днями знову запустить "Орєшнік" по Україні

"Орєшнік" – це не зміна ситуації на полі бою, а лише чергова спроба РФ тероризувати Україну, яка не вдасться, заявив співрозмовник Reuters

Ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Днями Росія може знову вдарити по Україні новою балістичною ракетою "Орєшнік". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Співрозмовник заявив, що Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету по Україні найближчими днями, але він не вважає, що "Орєшнік" може змінити правила гри у війні.

"Ми оцінюємо, що "Орєшнік" – це не зміна ситуації на полі бою, а лише чергова спроба Росії тероризувати Україну, яка не вдасться", – сказав посадовець.

У матеріалі йдеться, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може знову використати "Орєшнік", зокрема для ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві, якщо Україна продовжить атакувати РФ західною зброєю великої дальності.

Путін стверджував, що ракету неможливо перехопити й що вона має руйнівну силу, яку можна порівняти з ядерною зброєю, навіть якщо вона оснащена звичайною боєголовкою.

Попри те, що "Орєшнік" все ж є новою ракетою, американський посадовець применшив корисність ракети. Він назвав їх "експериментальними" за своєю природою і сказав, що "Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю" таких ракет.

Посадовець також сказав, що ця зброя має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія скерувала на Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні небезпеки, заявив, що алгоритм дій незмінний.

"Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе", – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони.