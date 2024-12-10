У Центрі при РНБО спростували, що Росія може виготовляти до 25 "Орєшників" на місяць

Фото: ресурси російської пропаганди

Видання Military Watch Magazine нібито з посиланням на джерела в українській розвідці написало, що Росія може виготовляти до 25 балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на місяць. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко спростував.

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"Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження", – написав він.

За словами Коваленка, через санкції в Росії значно сповільнився процес виробництва високотехнологічних ракет. Вони виробляють ракети Х-101 та "Калібр", накопичуючи їх через активне використання "шахедів", однак виробництво складніших ракет, таких як "Кинджал", обмежене кількома одиницями.

Щодо ракети "Орєшнік", яка має ще складніший цикл виробництва, інформація про її масове виробництво є свідомою вигадкою, наголосив керівник ЦПД.