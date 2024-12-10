У Центрі при РНБО спростували, що Росія може виготовляти до 25 "Орєшників" на місяць
Видання Military Watch Magazine нібито з посиланням на джерела в українській розвідці написало, що Росія може виготовляти до 25 балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на місяць. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко спростував.
"Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження", – написав він.
За словами Коваленка, через санкції в Росії значно сповільнився процес виробництва високотехнологічних ракет. Вони виробляють ракети Х-101 та "Калібр", накопичуючи їх через активне використання "шахедів", однак виробництво складніших ракет, таких як "Кинджал", обмежене кількома одиницями.
Щодо ракети "Орєшнік", яка має ще складніший цикл виробництва, інформація про її масове виробництво є свідомою вигадкою, наголосив керівник ЦПД.
- 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік", яка здатна нести ядерний заряд. За словами Путіна, ракета була застосована у відповідь на атаки ATACMS по РФ.
- Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни і заявив, що очікує на "сильну реакцію" світу.
- У МЗС повідомили, що задокументували зізнання Путіна в ударі по Україні балістичною ракетою середньої дальності, й зазначили, що ця заява буде використана, щоб притягнути диктатора до відповідальності.