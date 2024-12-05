Герасимов телефонував у США після запуску ракети "Орєшнік" – The New York Times
Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов зателефонував голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Це сталося через шість днів після запуску російської ракети "Орєшнік" по Україні, повідомляє The New York Times.
Згідно з інформацією американської газети, телефонна розмова між Герасимовим і Брауном відбулася 27 листопада, за день до Дня подяки у США і через шість днів після того, як Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру.
Під час розмови Герасимов заявив, що запуск ракети нібито був запланований задовго до того, як США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по російській території.
Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, повідомив, що на прохання Герасимова генерал Браун погодився не розголошувати подробиці розмови.
Він також додав, що обидва генерали обговорили питання глобальної та регіональної безпеки, зокрема російсько-українську війну.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Увечері того ж дня російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- 22 листопада заступник начальника розвідки повідомив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.
- 28 листопада президент Зеленський заявив, що Путін "розмахує Орєшніком", щоб зірвати зусилля Трампа для завершення війни.