Герасимов телефонував у США після запуску ракети "Орєшнік" – The New York Times

Розмова відбулася через шість днів після того, як РФ запустила по Україні "Орєшнік"

Валерій Герасимов (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL KLIMENTYEV)

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов зателефонував голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Це сталося через шість днів після запуску російської ракети "Орєшнік" по Україні, повідомляє The New York Times.

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Згідно з інформацією американської газети, телефонна розмова між Герасимовим і Брауном відбулася 27 листопада, за день до Дня подяки у США і через шість днів після того, як Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру.

Під час розмови Герасимов заявив, що запуск ракети нібито був запланований задовго до того, як США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по російській території.

Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, повідомив, що на прохання Герасимова генерал Браун погодився не розголошувати подробиці розмови.

Він також додав, що обидва генерали обговорили питання глобальної та регіональної безпеки, зокрема російсько-українську війну.