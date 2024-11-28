Зеленський: Путін "розмахує Орєшніком", щоб зірвати зусилля Трампа по завершенню війни

Володимир Зеленський (Фото: скріншот відео)

Президент Володимир Зеленський відреагував на візит російського диктатора Володимира Путіна в Казахстан. Український лідер заявив, що той знову рекламував свої ракети, якими вбиває українців.

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"Розмахувати своїм "Орєшніком" він може зараз тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну...", – підкреслив президент.

За словами Зеленського, до тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, вочевидь, хоче додати ще тисячі. Президент наголосив, що Путіну закінчення війни не потрібне.

Путінська ескалація зараз, за словами президента, це тиск, щоб змушувати президента США йти на умови Росії.

Також Зеленський заслухав 28 листопада доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо намірів ракетних ударів Росії. Також мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером

Напередодні, 27 листопада, він "пояснив ситуацію" генсеку НАТО Марку Рютте, а 29 листопада запланована розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Справжній мир потрібен – мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років", – зазначив Зеленський.

28 листопада Путін відвідав Казахстан, де заявив, що Росія наразі "підбирає цілі" в Україні для ураження ракетою "Орєшнік". За його словами, це можуть бути так звані "центри прийняття рішень" у Києві.

Диктатор також заявив, що нібито масоване використання "‎Орєшніка" можна порівняти із ядеркою.