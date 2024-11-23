За інформацією співрозмовника в Генштабі, найбільша загроза зараз – Курахове

Російські солдати (Фото: ЕРА)

В Україні воює 575 000 російських солдатів. Кремль планує збільшити чисельність військ приблизно до 690 000 осіб, повідомив співрозмовник Reuters у Генштабі.

За словами неназваного інформатора, наразі найбільша загроза для України – місто Курахове. Окупанти просуваються у цьому районі зі швидкістю 200–300 метрів на день. На деяких ділянках фронту у цьому районі ворог зумів прорвати оборону Збройних Сил України.

Курахове – це відправна точка на шляху до логістичного вузла Покровська Донецької області.

Як зазначив співрозмовник, Сили оборони зараз вжили заходів для посилення протиповітряної оборони над Києвом. Аналогічні заходи планують вжити в Сумах та Харкові.

22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше.

у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше. 23 листопада Global Defense Corp повідомив, що в Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін наказав витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2023 року, тобто до інавгурації Трампа.