Reuters: Проти України воює півмільйона солдатів Росії. Путін хоче збільшити це число
Російські солдати (Фото: ЕРА)

В Україні воює 575 000 російських солдатів. Кремль планує збільшити чисельність військ приблизно до 690 000 осіб, повідомив співрозмовник Reuters у Генштабі.

За словами неназваного інформатора, наразі найбільша загроза для України – місто Курахове. Окупанти просуваються у цьому районі зі швидкістю 200–300 метрів на день. На деяких ділянках фронту у цьому районі ворог зумів прорвати оборону Збройних Сил України.

Курахове – це відправна точка на шляху до логістичного вузла Покровська Донецької області.

Як зазначив співрозмовник, Сили оборони зараз вжили заходів для посилення протиповітряної оборони над Києвом. Аналогічні заходи планують вжити в Сумах та Харкові.

Reuters: Проти України воює півмільйона солдатів Росії. Путін хоче збільшити це число
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