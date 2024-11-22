Курська операція зірвала російський план із захоплення Запоріжжя – джерело

Загарбники були переконані, що в України немає резервів, тому засекречена підготовка до операції пройшла вдало, заявив співрозмовник із Генштабу

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Проведення Курської операції зірвало росіянам стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, повідомив LIGA.net співрозмовник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.

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За його словами, операція починалася як спроба відтягти зусилля росіян від штурмів на Покровському і Курахівському напрямках.

"Тоді народилась ідея Курської операції. Чому Курська область? Там була найслабша оборона", – заявив співрозмовник.

Росіяни були переконані у відсутності резервів в України, тому засекречена підготовка до операції пройшла вдало. До участі у ній були залучені новостворені бригади.

На початку Курської операції контингент росіян там становив близько 40 000 особового складу, каже співрозмовник. Однак завдяки ефекту раптовості Силам оборони вдалося досягти значних успіхів і просунутися вглиб території Росії.

Щоби стримати просування Сил оборони та компенсувати значні втрати, яких зазнали російські війська, командування РФ ухвалило рішення перекинути у Курську область підрозділи, що були на південних напрямках в Україні.

"Щоб ви розуміли важливість Курська, заради того, щоб витіснити нас звідти, росіяни відмовилися від стратегічного для них наступу на Запоріжжя", – каже співрозмовник.