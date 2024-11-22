Курська операція зірвала російський план із захоплення Запоріжжя – джерело
Проведення Курської операції зірвало росіянам стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, повідомив LIGA.net співрозмовник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.
За його словами, операція починалася як спроба відтягти зусилля росіян від штурмів на Покровському і Курахівському напрямках.
"Тоді народилась ідея Курської операції. Чому Курська область? Там була найслабша оборона", – заявив співрозмовник.
Росіяни були переконані у відсутності резервів в України, тому засекречена підготовка до операції пройшла вдало. До участі у ній були залучені новостворені бригади.
На початку Курської операції контингент росіян там становив близько 40 000 особового складу, каже співрозмовник. Однак завдяки ефекту раптовості Силам оборони вдалося досягти значних успіхів і просунутися вглиб території Росії.
Щоби стримати просування Сил оборони та компенсувати значні втрати, яких зазнали російські війська, командування РФ ухвалило рішення перекинути у Курську область підрозділи, що були на південних напрямках в Україні.
"Щоб ви розуміли важливість Курська, заради того, щоб витіснити нас звідти, росіяни відмовилися від стратегічного для них наступу на Запоріжжя", – каже співрозмовник.
- 4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців із Північної Кореї. 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.
- 13 листопада, на 100 день Курської операції, ЗСУ повідомили, що за цей час росіяни завдали тисячі ударів по власних територіях, а українські військові спалили десятки одиниць ворожої бронетехніки.