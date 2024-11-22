Курская операция сорвала российский план по захвату Запорожья – источник
Проведение Курской операции сорвало россиянам стратегическую операцию по захвату Запорожья, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.
По его словам, операция предпринималась как попытка оттянуть усилия россиян от штурмов на Покровском и Кураховском направлениях.
"Тогда родилась идея Курской операции. Почему Курская область? Там была самая слабая оборона", – заявил собеседник.
Россияне были убеждены в отсутствии резервов у Украины, поэтому засекреченная подготовка к операции прошла успешно. К участию в ней были привлечены новые бригады.
В начале Курской операции контингент россиян там составил около 40 000 личного состава, говорит собеседник. Однако благодаря эффекту внезапности Силам обороны удалось добиться значительных успехов и продвинуться вглубь территории России.
Чтобы сдержать продвижение Сил обороны и компенсировать значительные потери, понесенные российскими войсками, командование РФ приняло решение перебросить в Курскую область подразделения, которые были на южных направлениях в Украине.
"Чтобы вы понимали важность Курска, ради того, чтобы вытеснить нас оттуда, россияне отказались от стратегического для них наступления на Запорожье", – говорит собеседник.
- 4 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи. 7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 13 ноября, на 100-й день Курской операции, ВСУ сообщили, что за это время россияне нанесли тысячи ударов по собственным территориям, а украинские военные сожгли десятки единиц вражеской бронетехники.