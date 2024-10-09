Курская операция оправдана, но значительных частей РФ из-за нее не оттянула – генерал ФРГ

Кристиан Фройдинг (Фото: ЕРА)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает оправданной украинскую военную операцию в Курской области, хотя она и не заставила россиян масштабно вывести войска из Донбасса. Об этом он сказал в интервью RND.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В ответ на тезис журналиста о том, что попытка Украины с помощью Курской операции заставить Россию вывести войска с востока якобы не сработала, Фройдинг подчеркнул, что наступление имело несколько причин.

"Вы только что назвали одну причину: это было для облегчения на Донбассе. Но были и другие причины, такие как желание создать неожиданность и активизировать эту позиционную войну, которая, казалось бы, зашла в тупик. Это, безусловно, удалось", – убежден немецкий генерал.

Кроме того, отметил он, операция создала и положительный психологический импульс – как в сторону собственного населения, так и в сторону западных партнеров.

"Нападение также является сигналом России. Удерживались тысячи российских военнопленных, в том числе много призывников. Таким образом Украина развенчала ложь путинской пропаганды о спецоперации", – сказал Фройдинг.

Однако он констатировал, что действительно не удалось достичь помощи Силам обороны на Донбассе в том объеме, который предполагался изначально, так как никаких значительных российских боевых частей из Донбасса в сторону Курска переброшено не было.

Фройдинг не стал отвечать на вопрос, имеет ли Курская операция все же больше преимуществ, чем недостатков: "Об этом должны судить историки. В любом случае, украинцы хорошо осознавали риск. И, мне кажется, это было оправдано".

Он также отверг, что это был "акт отчаяния", и подчеркнул, что Украина все еще способна удерживать завоеванные территории в Курской области, что все еще может создать для нее определенные возможности, в том числе и стать разменной монетой на возможных переговорах.

Читайте также: "Стала сюрпризом". Экс-глава ЦРУ о ключевых достижениях Курской операции