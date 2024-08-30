Сырский: В Курской области за сутки ВСУ продвинулись до двух километров

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

За сутки в Курской области России Вооруженные Силы Украины продвинулись на некоторых направлениях до двух километров. Об этом на заседании Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, на Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки украинские войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, взяли под контроль пять квадратных километров территории.

Также, как отметил Сырский, Силы обороны продолжают ведение оборонных операций на основных направлениях.

"Фактически на всей линии идут бои разной интенсивности. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты", — сказал главком.

Ситуация на других направлениях остается сложной, но контролируемой, резюмировал Сырский.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

24 августа Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар по защите Сумской области.

27 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области 100 населенных пунктов и 1294 кв. км.

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