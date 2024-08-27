Сырский: Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление
Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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"Курская операция отвлекла значительное количество сил противника. Пока мы можем констатировать, что около 30 000 военнослужащих армии РФ было переброшено на Курское направление, и эта цифра растет", – заявил он.
По его словам, Россия пытается снимать подразделения с других направлений фронта, кроме Покровского — там враг наоборот увеличивает усилия.
"Мы контролируем 100 населенных пунктов и 1294 кв. км в Курской области. В плен взято 594 россиян", – подытожил главком.
- 24 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области.
- Также в День Независимости состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 115 военнослужащих. Комбриг Азова сообщил, что на обмене не было защитников из бригады.
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