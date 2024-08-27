Сырский: Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление

Россия пытается снимать подразделения с других направлений, кроме Покровского — там враг наоборот увеличивает усилия, заявил главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Курская операция отвлекла значительное количество сил противника. Пока мы можем констатировать, что около 30 000 военнослужащих армии РФ было переброшено на Курское направление, и эта цифра растет", – заявил он.

По его словам, Россия пытается снимать подразделения с других направлений фронта, кроме Покровского — там враг наоборот увеличивает усилия.

"Мы контролируем 100 населенных пунктов и 1294 кв. км в Курской области. В плен взято 594 россиян", – подытожил главком.

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