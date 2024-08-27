Командир 80 ОДШБр рассказал, как удалось взять в плен так много россиян в Курской области
Российская разведка не обнаружила большого скопления украинских военных вблизи Курской области, благодаря чему Силам обороны удалось оцепить россиян и взять их в плен. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ. И благодаря хорошей планировке, качественному исполнению, нашей разведке, огневому маневру мы могли их окружить и взять в плен", – заявил он.
По словам военного, Курскую область в целом обороняли срочники, пограничники и морская пехота. В то же время, отмечает Розлач, украинские подразделения десантно-штурмовых войск "более опытны".
По словам командира 80 ОДШБр, пограничники и срочники имеют более низкий уровень подготовки, но морские пехотинцы 810 российской бригады все же оказывали сильное сопротивление. Кроме того, со временем противник перестал сдаваться в плен большими группами, как это было в начале.
- 24 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области.
- Также в День Независимости состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 115 военнослужащих. Комбриг "Азова" сообщил, что на обмене не было защитников из бригады.
Читайте также: NYT: Перед операцией в Курской области Украина получила ее спутниковые снимки, но не для наступления