Командир 80 ОДШБр рассказал, как удалось взять в плен так много россиян в Курской области

Павел Розлач заявил, что российская разведка "не сработала", а украинская – наоборот

Суджа, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Российская разведка не обнаружила большого скопления украинских военных вблизи Курской области, благодаря чему Силам обороны удалось оцепить россиян и взять их в плен. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

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"Их разведка не сработала, не обнаружила скопления подразделений ВСУ. И благодаря хорошей планировке, качественному исполнению, нашей разведке, огневому маневру мы могли их окружить и взять в плен", – заявил он.

По словам военного, Курскую область в целом обороняли срочники, пограничники и морская пехота. В то же время, отмечает Розлач, украинские подразделения десантно-штурмовых войск "более опытны".

По словам командира 80 ОДШБр, пограничники и срочники имеют более низкий уровень подготовки, но морские пехотинцы 810 российской бригады все же оказывали сильное сопротивление. Кроме того, со временем противник перестал сдаваться в плен большими группами, как это было в начале.

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