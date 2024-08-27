Командир 80 ОДШБр розповів, як вдалося взяти у полон так багато росіян на Курщині

Суджа, Курська область (Фото: ЕРА/Stringer)

Російська розвідка не виявила великого скупчення українських військових поблизу Курської області, завдяки чому Силам оборони вдалося оточити росіян та взяти їх у полон. Про це в ефірі національного телемарафону розповів командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

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"Їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів ЗСУ. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню, нашій розвідці, вогневому маневру, ми могли їх оточити та взяти в полон", – заявив він.

За словами військового, Курщину загалом обороняли строковики, прикордонники та морська піхота. Водночас, наголошує Розлач, українські підрозділи десантно-штурмових військ "більш досвідчені".

За словами командира 80 ОДШБр, прикордонники та строковики мають нижчий рівень підготовки, але морські піхотинці 810 російської бригади все ж чинили сильний опір. Крім того, з часом противник перестав здаватися в полон великими групами, як це було на початку.

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