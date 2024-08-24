Зеленський – про мету операції в Курській області: Це був превентивний удар
Президент Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних Сил України в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області. Про це він розповів під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.
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На запитання щодо мети наступу в Курській області Зеленський відповів, що операція складна, але вона йде за планом України.
"Є кілька результатів цієї операції. Не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд – це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що ЗСУ запобігли оточенню окупантами частини Сумської області та зірвали плани ворога захопити місто Суми.
Водночас глава держави заперечив, що Україна хоче використати операцію в Курській області як козир на перемовинах. Він наголосив, що Україна відкрито співпрацює з партнерами, пояснюючи дипломатичний шлях до справедливого миру і завершення війни. Зеленський додав, що процес залишиться незмінним і всі країни запрошені до участі в Саміті миру.
Щодо цілей операції в Курській області глава держави зазначив, що їх більше, ніж він озвучив і висловив сподівання, що вони будуть досягнуті.
"Одна з цілей цієї операції – показати реальність, хто такий російський диктатор Володимир Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", – сказав Зеленський.
Він додав, що Путін досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як захищати своє населення.
"Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Окрім оплесків немає ніякої реакції. Просто браво", – заявив Зеленський.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня Сирський заявив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.
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