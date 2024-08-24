Зеленський – про мету операції в Курській області: Це був превентивний удар

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних Сил України в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумської області. Про це він розповів під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

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На запитання щодо мети наступу в Курській області Зеленський відповів, що операція складна, але вона йде за планом України.

"Є кілька результатів цієї операції. Не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд – це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ЗСУ запобігли оточенню окупантами частини Сумської області та зірвали плани ворога захопити місто Суми.

Водночас глава держави заперечив, що Україна хоче використати операцію в Курській області як козир на перемовинах. Він наголосив, що Україна відкрито співпрацює з партнерами, пояснюючи дипломатичний шлях до справедливого миру і завершення війни. Зеленський додав, що процес залишиться незмінним і всі країни запрошені до участі в Саміті миру.

Щодо цілей операції в Курській області глава держави зазначив, що їх більше, ніж він озвучив і висловив сподівання, що вони будуть досягнуті.

"Одна з цілей цієї операції – показати реальність, хто такий російський диктатор Володимир Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", – сказав Зеленський.

Він додав, що Путін досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як захищати своє населення.

"Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Окрім оплесків немає ніякої реакції. Просто браво", – заявив Зеленський.

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