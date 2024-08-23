Bloomberg: Росія не планує перекидати війська зі сходу України в Курську область
Росія не планує значно перекидати війська зі сходу України в Курську область. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.
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За його словами, російське військове командування ухвалило рішення не передислокувати значні сили з лінії фронту на Донбасі, щоб допомогти відбити український наступ в Курській області.
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков і Міноборони Росії не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.
Деякі російські сили були відведені з України після наступу в Курській області, хоча, за даними Інституту вивчення війни, навряд чи це були війська на передовій.
"Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України", – йдеться в повідомленні.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня Сирський заявив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.
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