Bloomberg: Росія не планує перекидати війська зі сходу України в Курську область

Росія продовжує наступальні дії на сході України, навіть намагаючись відбити атаки ЗСУ в Курській області, пише Bloomberg

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Росія не планує значно перекидати війська зі сходу України в Курську область. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.

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За його словами, російське військове командування ухвалило рішення не передислокувати значні сили з лінії фронту на Донбасі, щоб допомогти відбити український наступ в Курській області.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков і Міноборони Росії не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

Деякі російські сили були відведені з України після наступу в Курській області, хоча, за даними Інституту вивчення війни, навряд чи це були війська на передовій.

"Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України", – йдеться в повідомленні.

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