"Хочемо миру та припинення вогню". В Орбана висловилися про наступ ЗСУ на Курщині
Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, коментуючи операцію Збройних Сил України у російській Курській області, виступив із закликом до припинення вогню. Його цитує Telex.
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Відповідаючи на запитання, як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав: "Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру".
Представник уряду Угорщини також нагадав Києву та Москві про їхню "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".
Вчора, 21 серпня, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що бої в Курській області у районі газовимірювальної станції "Суджа" не завадили постачанню трубного газу до Угорщини.
- 15 серпня 2024 року Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км і 93 населені пункти та показав відповідну мапу.
- Очільник МВС повідомив, що військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність на контрольованих Україною територіях Курської області. Також він заявив, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 осіб, це не термінова евакуація.
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