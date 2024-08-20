У Сумській області потрібно вивезти 45 000 людей, це не термінова евакуація – Клименко
Надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 людей, це не термінова евакуація, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Слова посадовця передає Укрінформ.
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За його словами, Рада оборони області прийняла рішення евакуювати 45 000 людей у подальшому – тобто це не термінова евакуація.
"Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і Державної служби з надзвичайних ситуацій", – сказав посадовець.
Клименко зазначив, що співробітники будуть "вмовляти людей", які не хочуть виїжджати, проте необхідно вивезти усіх дітей.
Міністр повідомив, що здебільшого переселенці їдуть до своїх родичів та знайомих, а тих, хто не має такої можливості, евакуюють до Полтавської та Київської областей.
"З однієї сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог ще намагається огризатися. І хоч, наприклад, зараз не маємо обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, зокрема – КАБами… Ми хочемо, щоб це було цивілізовано і щоб люди самі приймали рішення. Тим паче, що попереду опалювальний сезон і буде дуже важко забезпечити безпеку і всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться", – підсумував він.
Раніше Клименко заявив, що із небезперечних районів області за два тижні вдалося евакуювати понад 5000 людей.
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