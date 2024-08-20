У Сумській області потрібно вивезти 45 000 людей, це не термінова евакуація – Клименко

Здебільшого переселенці їдуть до своїх родичів та знайомих, а тих, хто не має такої можливості, евакуюють до Полтавської та Київської областей, заявив міністр

Ілюстративне фото: Сумська обладміністрація

Надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 людей, це не термінова евакуація, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Слова посадовця передає Укрінформ.

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За його словами, Рада оборони області прийняла рішення евакуювати 45 000 людей у подальшому – тобто це не термінова евакуація.

"Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і Державної служби з надзвичайних ситуацій", – сказав посадовець.

Клименко зазначив, що співробітники будуть "вмовляти людей", які не хочуть виїжджати, проте необхідно вивезти усіх дітей.

Міністр повідомив, що здебільшого переселенці їдуть до своїх родичів та знайомих, а тих, хто не має такої можливості, евакуюють до Полтавської та Київської областей.

"З однієї сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог ще намагається огризатися. І хоч, наприклад, зараз не маємо обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, зокрема – КАБами… Ми хочемо, щоб це було цивілізовано і щоб люди самі приймали рішення. Тим паче, що попереду опалювальний сезон і буде дуже важко забезпечити безпеку і всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться", – підсумував він.

Раніше Клименко заявив, що із небезперечних районів області за два тижні вдалося евакуювати понад 5000 людей.

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13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумської області – допуск здійснюється лише для тих, хто має місцеву реєстрацію.

17 серпня через російський удар по Сумах загорілося 10 автівок, були постраждалі.

18 серпня росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Білопілля Сумської області – загинув цивільний чоловік, його неповнолітня донька поранена.

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