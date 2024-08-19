"Рішення необхідне та неминуче". У Покровській громаді оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

У громаді досі мешкає понад 53 000 людей, серед них 4000 дітей

Евакуація у Донецькій області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

Влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади Донеччини, повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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У громаді досі мешкає понад 53 000 людей, серед них 4000 дітей, проте "за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини, та на це слід реагувати належним чином", зазначив посадовець.

Відповідно, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про обов'язкову примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Це рішення стосується: міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

"Безпека дітей — це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію — необхідне і неминуче", – зазначив Філашкін.

Вищеперелічені населені пункти здебільшого розташовані або у безпосередній близькості до Покровська, або на південь від нього. Виняток становить місто Родинське, що розташоване на північ від районного центру.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.

18 серпня міністерка реінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

19 серпня посадовець заявив, що з Покровська щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

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