Покровськ. Влада повідомила, що ситуація лише погіршуватиметься, та закликала евакуюватися

Евакуація у Донецькій області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

Російські загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 кілометрів від міста Покровськ Донецької області. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк у зверненні.

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Влада просить жителів не зволікати та евакуюватися

За його словами, ворог "майже підійшов впритул" до громади — загарбники знаходяться лише трошки більш як за 10 кілометрів від околиці міста Покровськ.

Посадовець зауважив, що під час всіх обстрілів по громаді та місту окупанти б'ють або по критичній інфраструктурі, або по приватній та житловій забудові, через що гинуть люди.

Влада просить місцевих не зволікати та евакуюватися – особливо це стосується сімей із дітьми та людей похилого віку.

Також, якщо у людей є родини та є куди виїхати за межі Покровська, то слід не зволікати й виїхати завчасно та планово, зазначив Добряк.

"Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишається на місці. Тому наполягаю: не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся", – наголосив він.

Куди звернутися щодо евакуації

Всіх, хто хоче евакуюватися, влада міста просить звертатися за телефонами:

→ 0800408911 – гаряча лінія з питань евакуації та гуманітарної допомоги;

→ 0800300101 контактний центр Покровської МВА;

→ 0800332614 – волонтери Благодійного фонду "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, також із домашніми улюбленцями (працює з понеділка до суботи з 08:00 до 18:00 години);

→ 0932022232 та 0964041034 – волонтери громадської організації "Проліска": для супроводу тяжкохворих із медичним персоналом.

Також очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін опублікував два цілодобові номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800500121 та 0730500121.

"Ситуація в області складна і продовжує ускладнюватись. Евакуація — єдиний правильний вибір!" – зазначив він.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

4 серпня Філашкін повідомив, що у Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами.

6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району Донецької області проводиться примусова евакуація дітей, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.

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