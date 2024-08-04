У Донецькій області примусово евакуюють 744 дитини з родинами
У Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами, повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
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Посадовець провів засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій області. Головною темою була безпекова ситуація у Гродівській та Новогродівській громадах.
Оскільки росіяни щодня авіабомбами нищать міста та села цих громад, влада ухвалила рішення примусово евакуювати дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками з низки населених пунктів.
Йдеться про: Новогродівку, села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської громади, Полтавка Іллінівської громади.
Також, за клопотанням очільника Курахівської військової адміністрації, влада вирішила евакуювати дитину з села Острівське.
Загалом, із чотирьох громад мають евакуювати до безпечніших областей 744 дитини з їхніми родинами, акцентував Філашкін.
Посадовець повідомив, що доручив використовувати для евакуації дітей винятково броньовані автомобілі, оскільки у цих громадах загарбники активно застосовують FPV-дрони.
- На початку липня за три дні з Торецької громади в Донецькій області було евакуйовано 711 мешканців, із них 20 дітей.
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