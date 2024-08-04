В Донецкой области принудительно эвакуируют 744 ребенка с семьями

Эвакуация из Торецка в июле (Иллюстративное фото: Нацполиция)

В Донецкой области из четырех общин принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Чиновник провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области. Главной темой была ситуация с безопасностью в Гродовской и Новогродовской общинах.

Поскольку россияне ежедневно авиабомбами уничтожают города и села этих общин, власти приняли решение эвакуировать детей с их родителями или другими законными представителями из ряда населенных пунктов.

Речь идет о: Новогродовке, селах Мариновка, Михайловка, Лесовка, а также селах Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселках Новоэкономическое Гродовской общины, Полтавка Ильиновской общины.

Также, по ходатайству главы Кураховской военной администрации, власти решили эвакуировать ребенка из села Островское.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Тот же отрезок на карте Deepstate (обведен красным)

В общей сложности, из четырех общин должны эвакуировать в более безопасные области 744 ребенка с их семьями, акцентировал Филашкин.

Чиновник сообщил, что поручил использовать для эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, поскольку в этих общинах захватчики активно применяют FPV-дроны.

В начале июля за три дня из Торецкой общины в Донецкой области были эвакуированы 711 жителей, из них 20 детей.

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