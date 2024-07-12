В Харьковской области шесть человек подорвались на растяжке, пытаясь эвакуироваться

У трех человек зафиксированы взрывные травмы, сообщила прокуратура

Эвакуация из Волчанской общины (Иллюстративное фото: Sergey Kozlov/EPA)

В Волчанской общине Харьковской области местные жители подорвались на растяжке, которую оставили после себя россияне. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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По информации правоохранителей, утром в пятницу, 12 июля, в селе Старица во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

У трех человек взрывные ранения, еще трое получили острую реакцию на стресс, сообщила прокуратура.

Харьковская областная военная администрация уточнила, что травмы получили двое мужчин 18 и 63 лет, а также 43-летняя женщина.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

7 июля в Харьковской области в результате подрыва на вражеской мине, по данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок.

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