У Харківській області шестеро людей підірвались на розтяжці, намагаючись евакуюватися

Евакуація з Вовчанської громади (Ілюстративне фото: Sergey Kozlov/EPA)

У Вовчанській громаді Харківської області місцеві мешканці підірвались на розтяжці, що залишили після себе росіяни. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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За інформацією правоохоронців, вранці у п’ятницю, 12 липня, у селі Стариця під час евакуації через лісосмугу шестеро людей підірвались на розтяжці, яку залишили після себе окупанти.

У трьох людей вибухові поранення, ще троє зазнали гострої реакції на стрес, повідомила прокуратура.

Харківська обласна військова адміністрація уточнила, що травми отримали двоє чоловіків 18 та 63 років, а також 43-річна жінка.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

7 липня у Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні, за даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина.

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