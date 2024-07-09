Росія вбила авіабомбами двох людей у Куп'янську-Вузловому – фото

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

9 липня росіяни завдали авіаційних ударів по Куп'янську-Вузловому Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, також є травмовані. Про це повідомили Харківська обласна прокуратура і Національна поліція.

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За даними прокуратури, з 16:10 до 16:40 окупанти завдали авіаударів по селищу. Жертвами атаки стали 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

40-річний чоловік, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Зранку 3 липня російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

Того ж дня окупанти скинули три авіабомби на Харків. Травми отримали четверо людей, зокрема дитина.

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