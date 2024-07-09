Россия убила авиабомбами двух человек в Купянске-Узловом - фото

Еще четыре человека пострадали, сообщили правоохранители

Последствия атаки (Фото: Национальная полиция)

9 июля россияне нанесли авиационные удары по Купянску-Узловому Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть травмированные. Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и Национальная полиция.

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По данным прокуратуры, с 16:10 до 16:40 оккупанты нанесли авиаудары по поселку. Жертвами атаки стали 73-летний мужчина и 67-летняя женщина.

40-летний мужчина, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс.

В населенном пункте повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Возникли пожары.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Утром 3 июля российская авиация нанесла серию ударов КАБами по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

В тот же день оккупанты сбросили три авиабомбы на Харьков. Травмы получили четыре человека, в том числе ребенок.

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