Росія скинула три авіабомби на Харків: з-під завалів врятували дитину

Харків (Фото: сайт Харківської міськради)

Росія завдала чергового удару по Харкову, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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О 16:02 він написав, що у Харкові "дуже гучно".

Згодом Терехов повідомив, що прильоти були на території міста – знову по району житлової забудови у Київському районі.

"Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З-під руїн врятовано дитину", – написав Терехов.

Пізніше він повідомляв про ще одну дитину під завалами, але ця інформація не підтвердилась.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано щонайменше три удари КАБами. За однією адресою зруйновано два приватних будинки, за іншою – виникло загоряння трави.

Відомо про чотирьох потерпілих. Госпіталізовано хлопчика восьми років, 74-річну жінку, 75-річного чоловіка. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО О 17:17. Терехов повідомив, що на двох місцях прильотів всього шестеро постраждалих. Троє з них госпіталізовані.

Зранку 3 липня російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

У Дніпрі через чергову атаку росіян пошкоджено ТРЦ, відомо про п'ятьох загиблих.

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