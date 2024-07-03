Росія комбіновано атакувала Дніпро: четверо загиблих, пошкоджено ТРЦ і лікарню – фото

Пошкоджений ТРК у Дніпрі (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

Зранку 3 липня російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. Міський голова Борис Філатов повідомив, що є загиблі.

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За словами співрозмовника LIGA.net в обласному центрі, у Дніпрі було чути щонайменше 11 вибухів – перший пролунав близько 09:12. Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетних та дронових атак.

Внаслідок удару в одному з районів міста пошкоджено торговельно-розважальний комплекс – його було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року, додає співрозмовник. На паркувальному майданчику пошкоджені автівки.

Крім того, неподалік є займання даху лікарні.

Філатов заявив, що внаслідок російської атаки загинули три людини, ще 18 постраждали, серед них – дитина. Інформацію підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

ДОПОВНЕНО об 11:45. За інформацією Повітряних сил, Росія спрямувала на Дніпро та область три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", чотири авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе Shahed.

Сили ППО збили 11 ворожих цілей, а саме:

- одну крилату ракету "Іскандер-К";

- чотири керовані авіаційні ракети Х-59;

- п'ять "шахедів";

- один розвіддрон "Орлан-10".

ДОПОВНЕНО о 12:08. Лисак заявив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі".

Пошкоджений ТРК у Дніпрі (Фото: Сергій Лисак)

Пошкоджений ТРК у Дніпрі (Фото: Сергій Лисак)

Пошкоджений ТРК у Дніпрі (Фото: Сергій Лисак)

Наслідки атаки на Дніпро (Фото: Сергій Лисак)