Росія комбіновано атакувала Дніпро: четверо загиблих, пошкоджено ТРЦ і лікарню – фото
Зранку 3 липня російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. Міський голова Борис Філатов повідомив, що є загиблі.
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За словами співрозмовника LIGA.net в обласному центрі, у Дніпрі було чути щонайменше 11 вибухів – перший пролунав близько 09:12. Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетних та дронових атак.
Внаслідок удару в одному з районів міста пошкоджено торговельно-розважальний комплекс – його було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року, додає співрозмовник. На паркувальному майданчику пошкоджені автівки.
Крім того, неподалік є займання даху лікарні.
Філатов заявив, що внаслідок російської атаки загинули три людини, ще 18 постраждали, серед них – дитина. Інформацію підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
ДОПОВНЕНО об 11:45. За інформацією Повітряних сил, Росія спрямувала на Дніпро та область три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", чотири авіаційні ракети Х-59 та п'ять дронів-камікадзе Shahed.
Сили ППО збили 11 ворожих цілей, а саме:
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
- п'ять "шахедів";
- один розвіддрон "Орлан-10".
ДОПОВНЕНО о 12:08. Лисак заявив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі".