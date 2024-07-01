Росія вгатила по Дніпру балістикою: семеро поранених, пошкоджено будинки та магазин – фото

Наслідки російської атаки на Дніпро 1 липня (Фото: Сергій Лисак)

В ніч проти 1 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами по Дніпру. Як передають кореспонденти Суспільного з місця події, внаслідок атаки було пошкоджено супермаркет, прилеглі магазини та будинки.

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Вночі Росія завдала три удари балістичними ракетами по місту: перший – о 01:59, за кілька хвилин пролунали другий та третій вибухи.

Суспільне зазначає, що внаслідок атаки у багатоповерхових будинках повилітали вікна, було також понівечено супермаркет та прилеглі магазини.

О 07:31 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив удари балістикою та уточнив, що постраждало семеро людей.

"Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно", – написав він.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація досі уточнюється.

Пошкоджений супермаркет (Фото: Суспільне)

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Ввечері 28 червня Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинула людина, 12 постраждали, ще п'ять зникли безвісти.

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