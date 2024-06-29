П'ятеро зниклих безвісти, один загиблий та 12 постраждалих: які наслідки удару по Дніпру
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох людей, яких поліція вважає зниклими безвісти, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Лисак розповів, що рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки – рятувальна операція триває.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Окрім п'ятьох зниклих є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих – семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

  • Вдень 26 червня росіяни вдарили по Харкову й здійснили авіаудар по Дергачах.
  • 27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). 
  • 28 червня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження. 

Дивіться також: Росіяни стверджують, що вперше вдарили по Україні бомбою ФАБ-3000. У ЗСУ відреагували

війнаДніпроармія росіїракетний удар