П'ятеро зниклих безвісти, один загиблий та 12 постраждалих: які наслідки удару по Дніпру
Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох людей, яких поліція вважає зниклими безвісти, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
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Лисак розповів, що рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки – рятувальна операція триває.
Окрім п'ятьох зниклих є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих – семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
- Вдень 26 червня росіяни вдарили по Харкову й здійснили авіаудар по Дергачах.
- 27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).
- 28 червня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження.
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