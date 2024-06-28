Росіяни вдарили авіабомбами по Циркунах під Харковом, є постраждалі

Російський літак Су-24 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

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16:54. Посадовець написав про удар по Циркунах, на той момент було троє поранених та пошкодження цивільної інфраструктури.

17:02. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Щонайменше окупанти били трьома КАБами – є загоряння приватного будинку та господарчої споруди, ще два влучання прийшлися по території цивільного підприємства. На місці працюють профільні служби, зазначив голова ОВА.

17:32. "На цю хвилину – вісім постраждалих. Є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків", – написав Синєгубов.

Вдень 26 червня росіяни вдарили по Харкову й здійснили авіаудар по Дергачах.

27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

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