Росіяни вдарили авіабомбами по Циркунах під Харковом, є постраждалі
Російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області, є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
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16:54. Посадовець написав про удар по Циркунах, на той момент було троє поранених та пошкодження цивільної інфраструктури.
17:02. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Щонайменше окупанти били трьома КАБами – є загоряння приватного будинку та господарчої споруди, ще два влучання прийшлися по території цивільного підприємства. На місці працюють профільні служби, зазначив голова ОВА.
17:32. "На цю хвилину – вісім постраждалих. Є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків", – написав Синєгубов.
- Вдень 26 червня росіяни вдарили по Харкову й здійснили авіаудар по Дергачах.
- 27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).
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