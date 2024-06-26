Росія атакує Харків і скинула авіабомбу на Дергачі – фото

Дергачі (Фото: ДСНС Харківської області)

Вдень 26 червня у Харкові лунають вибухи. Також окупанти завдали авіаудару по Дергачах. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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О 16:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунала серія вибухів. О 16:38 Повітряні сили писали про пуск керованої авіабомби у напрямку Харкова.

Поліція Харківської області повідомила, що цього ж дня о 15:30 росіяни вдарили КАБом по місту Дергачі. За інформацією Синєгубова, травми отримали дев’ять людей. Серед поранених є діти.

У поліції зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, горить господарча споруда на площі 20 квадратних метрів.

ДСНС Харківської області

ДСНС Харківської області

ДСНС Харківської області

ДСНС Харківської області

Удень 23 червня Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами: один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.

25 червня російська армія вдарила керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Харкова.

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