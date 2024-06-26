Росія атакує Харків і скинула авіабомбу на Дергачі – фото
Вдень 26 червня у Харкові лунають вибухи. Також окупанти завдали авіаудару по Дергачах. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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О 16:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунала серія вибухів. О 16:38 Повітряні сили писали про пуск керованої авіабомби у напрямку Харкова.
Поліція Харківської області повідомила, що цього ж дня о 15:30 росіяни вдарили КАБом по місту Дергачі. За інформацією Синєгубова, травми отримали дев’ять людей. Серед поранених є діти.
У поліції зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, горить господарча споруда на площі 20 квадратних метрів.
- Удень 23 червня Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами: один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.
- 25 червня російська армія вдарила керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Харкова.
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