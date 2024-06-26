Россия атакует Харьков и сбросила авиабомбу на Дергачи – фото

В результате удара по Дергачам травмы получили девять человек, сообщил Олег Синегубов

Дергачи (Фото: ГСЧС Харьковской области)

Днем 26 июня в Харькове раздаются взрывы. Также оккупанты нанесли авиаудар по Дергачам. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 16:40 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов. В 16:38 Воздушные силы писали о пуске управляемой авиабомбы в направлении Харькова.

Полиция Харьковской области сообщила, что в этот же день в 15:30 россияне ударили КАБом по городу Дергачи. По информации Синегубова, травмы получили девять человек. Среди раненых есть дети.

В полиции отметили, что в результате атаки повреждены частные дома, горит хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров.

ГСЧС Харьковской области

ГСЧС Харьковской области

ГСЧС Харьковской области

ГСЧС Харьковской области

Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами: один из ударов пришелся по частному сектору города. Четыре человека получили ранения, один человек погиб.

25 июня российская армия ударила управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре Харькова.

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