Россия ударила КАБом по Харькову: пострадала жилая застройка одного из крупнейших районов

Харьковский городской голова сообщал о прилетах в городе

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: Суспильное)

Утром 25 июня российская армия ударила управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре Харькова – предварительно без жертв. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

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Терехов сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из крупнейших районов города – в результате этого повреждены многоквартирные дома.

Предварительно, без погибших и пострадавших.

22 июня Россия сбросила на Харьков в общей сложности четыре авиабомбы. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе. Удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).

Погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.

Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.

Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами: один из ударов пришелся по частному сектору города. Четыре человека получили ранения, один человек погиб.

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