Россия ударила КАБами по жилому району Харькова: есть погибшие и раненые

В Харькове раздалась серия взрывов. Мэр заявил, что удары пришлись по жилым районам

Последствия попадания КАБ, Харьков (Фото: SERGEY KOZLOV/EPA)

В Харькове в субботу, 22 июня, около 15 часов раздалась серия взрывов. По данным городского головы Игоря Терехова, по Харькову нанесли четыре удара.

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"Известно о попаданиях в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому", — говорится в сообщении Терехова в Telegram.

Места попаданий проверяют экстренные службы, добавил глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его информации, Россия применила корректируемые авиационные бомбы (КАБ).

Синегубов добавил, что, по предварительной информации медиков, погибли два человека, еще двое получили ранения.

ОБНОВЛЕНО в 16:00. Количество раненых в Харькове после бомбардировки 22 июня оказалось гораздо больше, чем было известно сначала.

По данным Синегубова, ранены не менее 15 человек, а по словам Терехова, не менее 18 человек.

Российские КАБы – одна из самых больших проблем на фронте для Украины. По официальным данным, ежемесячно Россия использует 3200-3500 бомб для ударов по украинским городам, чтобы сделать их непригодными для проживания гражданских.

Теоретически КАБ можно сбивать (например, с помощью зенитно-артиллерийских комплексов Skynex), но для этого они должны покрывать всю линию боестолкновения.

Но более эффективный способ противодействия – это уничтожение бомбардировщиков, аэродромов базирования и складов с КАБами.

Для системного решения вопроса КАБов, Украине необходимо три элемента: самолеты F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и достаточное количество комплексов Patriot.