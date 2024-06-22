Росія вдарила КАБами по житловому району Харкова: є загиблі та поранені

У Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова заявив, що удари прийшлися по житлових районах

Наслідки влучання КАБ, Харків (Фото: SERGEY KOZLOV/EPA)

У Харкові в суботу, 22 червня, близько 15 години пролунала серія вибухів. За даними міського голови Ігоря Терехова, по Харкову завдали чотири удари.

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"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", – йдеться в повідомленні Терехова у Telegram.

Місця влучань перевіряють екстрені служби, додав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, Росія застосувала керовані авіаційні бомби (КАБ).

Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією медиків, загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

ОНОВЛЕНО о 16:00. Кількість поранених у Харкові після бомбардування 22 червня виявилась набагато більшою, ніж було відомо спочатку.

За даними Синєгубова, поранено не менше 15 осіб, а за словами Терехова, не менше 18-ти.

ОНОВЛЕНО о 16:45. Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця прильоту одного з російських КАБів.

На ньому видно, що у постраждалому будинку знищені квартири на трьох поверхах.

"Розбирання завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – йдеться у повідомленні президента.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений", – додав Зеленський.