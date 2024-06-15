На місяць Росія використовує 3200–3500 КАБів по цивільному населенню – Зеленський

Президент Зеленський нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер – коврове бомбардування

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія використовує на місяць 3200–3500 керовані авіаційні бомби виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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"Щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала змогу окупувати ці села й міста. І це головна мета", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер – коврове бомбардування.

"Все те саме, як за однією методичкою", – сказав Зеленський.

Вже протягом місяця триває активний російський наступ на Харківщині, паралельно з яким окупанти посилено гатять по обласному центру та інших населених пунктах.

5 червня співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що росіяни завдають вже менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння.

у Силах безпеки та оборони повідомив, що росіяни завдають вже менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння. 9 червня РФ вдарила КАБом по житловому будинку у Харкові, внаслідок чого пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль. Обійшлося без загиблих та поранених.

10 червня Росія вчергове атакувала Харків – скинула на обласний центр керовані авіаційні бомби.

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