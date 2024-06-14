Зеленський відповів на заяви Путіна щодо припинення війни й порівняв його з Гітлером

Президент заявив, що ці заяви є ультиматумами і нічим не відрізняються від тих, які він висував раніше

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю італійському Sky TG24.

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"Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше. Ми зараз бачимо: те, що він робить, є відродженням нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Путін хоче, щоб Україна віддала чотири регіони, частину українських територій — як окупованих, так і неокупованих, — і повторює меседжі лідера нацистів.

"Це те саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і тут все закінчиться". Але ні, це брехня. Потім була Польща, згодом окупація всієї Європи", – нагадав Зеленський.

Глава держави наголосив, що раніше російський диктатор говорив лише про Крим та Донбас.

"Путін говорить про чотири українські регіони, які він називає російськими територіями, і каже, що хоче, щоб з цих регіонів забрали військових. Йому байдуже, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму", – резюмував президент.

14 червня Путін видав чергову цинічну заяву про російсько-українську війну – нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

МЗС відповіло на чергові заяви диктатора: у відомстві вважають, що такими висловлюваннями РФ хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру.

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